Formula 1 | Perez, in Austria l’ultima chiamata per scacciare una crisi pericolosa

Formula 1 GP Austria Perez – Obiettivo zona punti per Sergio Perez nel prossimo Gran Premio d’Austria, 11° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

Dopo il clamoroso tonfo di Barcellona, il terzo nelle ultime tre gare, il messicano sarà chiamato ad una pronta risposta in Austria, week-end di vitale importante per ribadire lo status-quo nei confronti di Ferrari, McLaren e Mercedes. Soprattutto per quello che riguarda la leadership nel mondiale Costruttori. Perez, ricordiamo, non accede in Q3 da Miami e nelle ultime tre gare non è mai riuscito a garantire punti importanti alla propria compagine. Qualcosa che Red Bull non può permettersi in un mondiale che si sta rivelando incerto e tirato.

Perez e la necessità di punti per la Red Bull

“Ho avuto un weekend difficile in Spagna, ma abbiamo anche tratto qualche insegnamento da quanto accaduto. Ho lottato con il bilanciamento della vettura per tutto il fine settimana. Non siamo riusciti a portare la macchina in una finestra ideale per la Qualifica e la Gara e anche la penalità in griglia non ha aiutato. Questo fine settimana in Austria abbiamo tutte le carte in regola per disputare un weekend più pulito, io e il team sappiamo dove dobbiamo migliorare. Il mio compito è quindi quello di ottenere il massimo dalla vettura”.