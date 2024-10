Formula 1 | Red Bull sceglie Hadjar per il ruolo di terzo pilota

Formula 1 Red Bull – Isack Hadjar assumerà il ruolo di terzo pilota della Red Bull a partire dal prossimo Gran Premio degli Stati Uniti, 19° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Dopo l’addio di Daniel Ricciardo alla Racing Bulls e la conseguente promozione di Liam Lawson nella line-up ufficiale della squadra faentina, al fianco di Yuki Tsunoda, Helmut Marko e Christian Horner hanno scelto il giovane pilota franco-marocchino per il ruolo di terza guida e “development driver”, confermando ancora una volta la fiducia nel vivaio dei giovani talenti.

Hadjar, attualmente impegnato in Formula 2, sta ottenendo grandi risultati nella categoria ed è in lotta con Gabriel Bortoleto per la conquista del campionato. Un profilo interessante, più volte menzionato dallo stesso Horner, che potrebbe trovare un posto sulla griglia di partenza tra il 2025 e il 2026, specialmente se, come si ipotizza, il team campione del mondo dovesse separarsi da Sergio Perez per puntare su uno tra Lawson o Tsunoda. Hadjar sarà operativo già a partire da Austin e manterrà lo stesso ruolo anche a Lusail e Yas Marina, appuntamenti in cui sarà impegnato anche in Formula 2.