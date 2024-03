Formula 1 | Marko loda la prestazione di Perez in Bahrain

Formula 1 Marko Perez – Intercettato da Sky De, Helmut Marko ha promosso a pieni voti la prestazione di Sergio Perez nell’ultimo Gran Premio del Bahrain, primo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1, sottolineando come il messicano abbia gestito al meglio le 51 tornate di gara sul tracciato del Sakhir.

“Checo”, nonostante la partenza dalla quinta piazza e la battaglia con Carlos Sainz per il secondo gradino del podio, ha gestito alla perfezione la strategia e il degrado gomme, confermando la bontà del progetto RB20, apparso dominante a 360° con il compagno di squadra Max Verstappen. Un inizio importante, atteso dall’intero management dopo i mezzi disastri dello scorso anno, che il messicano dovrà confermare anche nel proseguo di questa stagione.

Marko soddisfatto di Perez

“Per Checo non avrebbe avuto senso spingere più del previsto. Aveva il terzo posto sotto controllo e non aveva alcuna possibilità di arrivare alla vittoria. Una condotto una gara pulita e con una tattica impeccabile, senza mai spingere oltre il suo limite e quello della vettura. Poteva tenere un passo più alto, ovviamente, ma non c’era alcun motivo di farlo, soprattutto da metà corsa in avanti”.

Red Bull, subito doppietta in Bahrain

Perez, ricordiamo, ha chiuso il Gran Premio del Bahrain al secondo posto, lontano circa 22″ dal tempo di gara di Verstappen. Un risultato in linea con le aspettative che ha permesso alla Red Bull di fare man bassa di punti già nel primo round di una stagione che si preannuncia sulla falsa riga di quella conclusa lo scorso novembre.