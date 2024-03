F1 Red Bull Horner – Dopo i venti di burrasca degli ultimi giorni, provocati non solo dal caso Horner, ma anche dalle parole al veleno rilasciate da Jos Verstappen alla stampa inglese e olandese, da casa Red Bull sono arrivate parole di rassicurazione sulla situazione all’interno del team, precisando come ogni singolo membro dello staff – piloti compresi – sia focalizzato sull’ottimizzazione della RB20 e sui risultati da ottenere in gara.

La compagine campione del mondo, dopo l’esplosione del caso Horner e la conferma di quest’ultimo alla direzione del team – grazie al “nulla di fatto” sull’atteggiamento poco professionale con una dipendente arrivato dalla commissione esterna nella giornata di mercoledì – vuole focalizzarsi solo sulle gare e sui prossimi appuntamenti del campionato, i quali si riveleranno fondamentali nella sfida con Mercedes e Ferrari per la conquista dei titoli Piloti e Costruttori (Red Bull, come già previsto alla vigilia, parte da condizione di forte vantaggio sulla concorrenza).

Red Bull, un portavoce placa le voci

“Non ci sono problemi all’interno della squadra, soprattutto dopo il risultato che abbiamo ottenuto nel Gran Premio del Bahrain con la doppietta di Max Verstappen e Sergio Perez. La squadra è unita, lavora bene e siamo concentrati solo sulle gare e sui primi appuntamenti di questa entusiasmante stagione 2024 di Formula 1”.

Verstappen e Perez in Bahrain

Nell’ultimo Gran Premio del Bahrain, ricordiamo, Max Verstappen si è aggiudicato il gradino più alto del podio con 22 secondi di vantaggio proprio sul compagno di squadra, Sergio Perez. Una prestazione di spessore che ha confermato la grande qualità del pacchetto RB20, sia sul giro secco (l’olandese si è garantito la 33° pole della carriera a Sakhir) che sulla lunga distanza.