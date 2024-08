Formula 1 | Red Bull, Horner promette massimo supporto a Perez

Formula 1 Red Bull Perez – Nonostante la parabola discendente avviata dopo l’appuntamento di Miami, a inizio stagione, Christian Horner continua a riporre massima fiducia nelle potenzialità di Sergio Perez.

In un’intervista concessa ai media dopo l’ultimo Gran Premio del Belgio, 13° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1, il Team Principal della Red Bull ha elencato i molti buoni risultati ottenuti dal messicano dal 2021 a oggi, precisando come la compagine anglo-austriaca, proprio in virtù del talento di “Checo”, stia facendo il massimo per risolvere i problemi di feeling che l’ex Racing Point sta accusando al volante della complessa RB20.

Fiducia incondizionata, a prescindere da quanto fatto e da ciò che accadrà, che ha portato il management della scuderia Campione del Mondo a confermarlo per la seconda parte di questa stagione.

Red Bull, Horner supporta Perez

“Checo è un grande giocatore di squadra ed è per questo che è stato scelto. Lo abbiamo preso alla fine del 2020 per affiancare Max e ha vinto sei o sette gare per noi. Inoltre è arrivato secondo nel Campionato del Mondo dell’anno scorso ed è salito sul podio numerose volte. È stata la coppia di maggiore successo che abbiamo mai avuto. È frustrante per tutti vedere Checo in difficoltà, perché nessuno vuole vederlo lottare. Tutti vogliono che abbia successo. La priorità è supportarlo e capire di cosa ha bisogno. Vogliamo che si riprenda e dia il massimo”.