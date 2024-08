Formula 1 | Coulthard sulla crisi di Perez: “La parabola discendente arriva per tutti i piloti”

Formula 1 Coulthard Perez – In un’intervista riportata da PlanetF1, David Coulthard ha cercato di analizzare la crisi di risultati che sta vivendo Sergio Perez al volante della Red Bull, precisando come il messicano, con ogni probabilità, stia pagando a caro prezzo non solo la pressione di Max Verstappen, ma anche una motivazione generale non più granitica.

Una condizione che, per stessa ammissione dello scozzese, ritiratosi nel lontano 2008, spesso emerge nei piloti a fine carriera e che probabilmente lo sta penalizzando nell’ottimizzazione delle performance della complessa RB20. Perez, ricordiamo, ha rischiato di perdere il sedile a favore di Daniel Ricciardo dopo l’ultimo Gran Premio del Belgio, ma sarà chiamato a dare una pronta risposta già a partire dalla prova in programma a Zandvoort a fine agosto. In ballo, infatti, c’è il suo sedile per il 2025 e la battaglia che la Red Bull dovrà portare avanti con McLaren per la conquista del mondiale Costruttori.

Coulthard e la crisi di Perez

“È difficile, vero? Come abbiamo detto prima, e certamente lo dico anch’io, non si tratta dei tuoi amici, bensì del business della vittoria. Forse Checo ha semplicemente voltato pagina sul suo essere al massimo delle capacità, perché il tempo non aspetta nessuno e c’è sempre un momento in cui il pilota inizia a calare. A memoria non ricordo piloti che hanno avuto una lunga carriera e che alla fine sono riusciti a tenere alta la curva delle prestazioni”.