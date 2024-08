Formula 1 | Horner non nasconde un pizzico di amarezza per l’addio di Renault dal 2026

Formula 1 Horner Renault – In un incontro con i media avvenuto dopo l’ultimo Gran Premio del Belgio a Spa-Francorchamps, teatro del 13° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1, Christian Horner non ha nascosto un pizzico di malcontento per le scelte che Renault sta portando avanti in ottica 2026, sottolineando come l’addio del motorista francese alla Formula 1 sia un duro colpo non solo per il Circus, ma anche per le tante persone che da anni lavorano incessantemente all’interno dello stabilimento di Viry.

Alpine e il piano con Mercedes

L’addio di un produttore alla griglia di partenza, per stessa ammissione di Horner, è sempre un duro colpo da digerire, soprattutto se questo porta il nome di Renault, un marchio che ha scritto pagine di storia importanti in Formula 1. Inoltre, Renault e Red Bull hanno collaborato attivamente per diversi anni, aspetto che rende la notizia ancora più amara per l’attuale Team Principal della scuderia anglo-austriaca.

Alpine, ricordiamo, ha previsto nel proprio progetto di rilancio per la stagione 2026 il passaggio allo status di “cliente”, trovando un accordo con Mercedes per la fornitura della power unit. Una scelta che consentirà alla squadra di Formula 1 non solo di risparmiare parecchi milioni di euro in termini di sviluppo, ma anche di poter gareggiare con un motore competitivo e in grado di fare la differenza nel confronto con Honda e Ferrari.

Horner sul probabile addio di Renault

“Sono sempre triste nel vedere un produttore di motori andare via. Viry è stata coinvolta in Formula 1 per moltissimi anni. Capisco che abbiano altri progetti in cui sono impegnati. Ci hanno fornito motori per molti anni, quindi conosciamo molte persone lì e auguriamo loro tutto il meglio per il futuro.”