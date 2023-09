F1 | AlphaTauri, Tsunoda per la prima volta in Q3 a Suzuka

Yuki Tsunoda si prende la prima piccola rivincita sulla pista di casa. Il giapponese riesce a superare ogni ostacolo in qualifica, arrivando fino al Q3 con il nono miglior tempo, staccando Fernando Alonso di ben due decimi. Un ottimo risultato, considerando le difficoltà proprio di Tsunoda nelle libere del venerdì, e poi negli ultimi weekend: a Monza e Singapore il giapponese è stato costretto al ritiro dopo pochi metri. A Suzuka Yuki ha quindi una grande opportunità per sfruttare al meglio il nuovo pacchetto della AT04 e magari per festeggiare al meglio il rinnovo per il 2024 con l’AlphaTauri.

“È davvero speciale entrare in Q3 nel Gran Premio di casa! È stata la prima volta davanti ai tifosi giapponesi e ho sentito tutto il loro sostegno, è stato fantastico. Non ho mai sentito un simile supporto da parte di tutti gli spettatori. Un enorme ringraziamento a loro, ma uno ancora più grande alla mia squadra. Non è stato facile perché nelle prove del venerdì eravamo stati un po’ più in difficoltà, ma il team ha fatto un lavoro straordinario per fare dei passi avanti – ha dichiarato il giapponese – la macchina era fantastica e molto divertente da guidare, quindi non vedo l’ora sia domani. Non ho corso con il nuovo pacchetto a Singapore, ma abbiamo visto che Liam ha fatto un buon lavoro lo scorso fine settimana e, quindi, non sono preoccupato per la gara. Domani mi divertirò insieme ai tifosi. Sarà dura per via del degrado delle gomme che qui sembra essere una grande sfida per tutti, vedremo cosa sarà possibile fare. Sia io che Liam partiremo da buone posizioni, speriamo di riuscire a fare punti per la squadra”.

Qualifica dolceamara, invece, per Liam Lawson: il neozelandese manca il Q3 per soli quarantatré millesimi. Una beffa dovuta anche alla mancanza di gomme a disposizione per il kiwi, ritrovatosi a corto di set soft in Q2. L’esclusione dal Q3 si accompagna alla delusione di non essersi guadagnato un posto nella squadra per il 2024: Tsunoda e Daniel Riccardo sono stati annunciati come piloti ufficiali per il prossimo anno, ma è innegabile che Lawson abbia mostrato di avere stoffa e di meritarsi una chance in Formula 1.

“È un po’ frustrante non essere riusciti a entrare in Q3 per un distacco così piccolo. Dopo le prove libere non ci aspettavamo di essere molto competitivi e così siamo stati piuttosto aggressivi con la strategia gomme in Q1 e ci siamo ritrovati in Q2 con un solo set di morbide. A essere sincero, non ero molto fiducioso prima delle qualifiche e quindi penso che abbiamo fatto la scelta giusta, basandoci sulle informazioni che avevamo. Yuki ha fatto un gran lavoro entrando in Q3. Adesso dobbiamo dare il massimo per la gara di domani. Credo ci aspetti un pomeriggio lungo, le gomme faticheranno tanto, ma sarà così per tutti. Dobbiamo concentrarci per ottenere il massimo dal nostro pacchetto e speriamo di poter fare una buona gara”.