Formula 1 | Red Bull carente nello sviluppo, Monaghan risponde: “Non siamo lenti”

Formula 1 Red Bull – Nonostante l’aggancio di McLaren e Mercedes, ben competitive nelle ultime due prove del campionato andate in scena a Spielberg e Silverstone, Paul Monaghan ha difeso lo sviluppo che la Red Bull sta portando avanti sulla RB20, precisando come la squadra sia pronta a compiere quel passo in avanti necessario per tornare al livello di competitività espresso fino alla trasferta di Miami.

Secondo l’Ingegnere capo della scuderia Campione del Mondo, lo staff tecnico a Milton Keynes sta lavorando ad una serie di novità che aiuteranno Max Verstappen e Sergio Perez a giocarsela alla pari con i rivali, magari già a partire dalla prossima trasferta in terra magiara. Un vero e proprio guanto di sfida che rischia di “accendere” ancora di più un mondiale ad oggi incerto e ricco di emozioni.

Monaghan risponde alle critiche sulla Red Bull

“L’aspetto visivo di una novità non è strettamente legato alla sua efficacia in termini di prestazioni aerodinamiche. Abbiamo un auto davvero competitiva, oltre che un’ottima conoscenza di quello che abbiamo fare in termini di sviluppo. Non dobbiamo dubitare del nostro operato. Stiamo lavorando ad una serie di aggiornamenti. Il piano è pronto e non siamo lenti nell’apportare gli aggiornamenti. Quando saranno pronti debutteranno in pista e non c’è alcun dubbio su questo. Potete star tranquilli. Da adesso in poi sarà una lotta serrata”.