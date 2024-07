F1 | Perez in bilico, Windsor controcorrente: “Potrebbe pensare al ritiro”

F1 Perez Red Bull – In virtù delle difficoltà riscontrate in questa seconda parte di stagione, Sergio Perez potrebbe addirittura scegliere di abbandonare definitivamente la Formula 1 per lanciarsi in altri progetti, magari sempre legati al motorsport. Il decano del giornalismo inglese, Peter Windsor, non ha voluto escludere una soluzione di questo tipo, evidenziando come le prossime gare del messicano si riveleranno fondamentali per capire che tipo di mosse dovrà portare avanti per il medio e lungo periodo.

Se “Checo” non riuscirà a cambiare pagina dopo le prestazioni opache delle ultime settimane, Red Bull potrebbe optare per un cambio di guida in corsa, costringendo di fatto l’ex Racing Point a valutare delle alternative non solo per il 2025, ma anche per il 2026, anno dove entreranno in scena i nuovi regolamenti tecnici ed aerodinamica. Horner, ricordiamo, fino ad oggi ha dato massima fiducia a Perez, ma il proseguimento della striscia negativa delle ultime settimane potrebbe portarlo a valutare dei profili come Yuki Tsunoda, Daniel Ricciardo e Liam Lawson.

Perez e l’ipotesi del ritiro

“Le prossime settimane saranno decisive per il futuro di Perez, perchè qui non si discute solo della Red Bull, ma anche della sua stessa carriera. Se non migliora e non comincia a mostrare le sue vere performance, Checo potrebbe rendersi conto di non voler stare più in Formula 1 e ritrovarsi nella condizione di dover fare altro. Non può continuare in questa maniera e i prossimi circuiti in calendario, considerando le caratteristiche della Red Bull, potrebbero aiutarlo a compiere quel passo in avanti che tutti in squadra sperano”.