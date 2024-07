Formula 1 | Wolff rivela: “Con Hamilton non è stato un divorzio amichevole”

Formula 1 Wolff Hamilton – In una lunga chiacchierata concessa alle colonne di Sky Sports, Toto Wolff ha raccontato un paio di retroscena legati al passaggio di Lewis Hamilton dalla Mercedes alla Ferrari, rivelando come il divorzio non sia stato del tutto “amichevole”.

L’austriaco, purché consapevole dei motivi che hanno spinto l’inglese ad accettare la corte della Ferrari (sogni personali, durata del contratto e condizioni favorevoli rispetto al recente rinnovo siglato con la scuderia anglo-tedesca), si è detto parecchio infastidito dalle tempistiche dell’annuncio, visto che la notizia, uscita come un fulmine a ciel sereno, non ha consentito alla squadra di reagire nel modo corretto, anche sul fronte mercato.

Hamilton, ricordiamo, correrà con il Cavallino Rampante a partire dal prossimo anno, mentre Wolff non ha ancora annunciato il nome del pilota che prenderà il suo posto dal 2025. Andrea Kimi Antonelli è da tutti dato come il favorito, ma attenzione alle strade che portano a Carlos Sainz (tornato clamorosamente in auge nelle ultime settimane) e Max Verstappen.

Wolff e il divorzio con Hamilton

“Con Lewis c’è sempre stato un rapporto professionale e personale, ma l’ultimo contratto a breve termine ci apriva ad uno scenario di questo tipo. Quello che mi ha fatto male, però, è stata la totale assenza di un tempo di reazione. E’ successo tutto in un giorno e la soffiata alla stampa è arrivata nel momento in cui stavamo riflettendo sulle tempistiche dell’annuncio. E’ chiaro che la notizia è trapelata dalla Ferrari, tra l’altro proprio nel giorno della comunicazione dei loro risultati finanziari. Il rapporto personale tra me e Lewis non ne ha risentito, ve lo posso assicurare. Tra l’altro, se mi metto nei suoi panni, posso pure capirlo.

La squadra non stava andando bene e si trovava probabilmente nell’ultimo terzo della sua carriera. Tutti vogliono indossare i colori della Ferrari e lui si è trovato nella condizione di dover scegliere l’ultimo contratto. Inoltre, anche finanziariamente le condizioni si sono rivelate parecchio favorevoli. Ho capito le sue motivazioni e sono assolutamente in pace con lui. Il nostro rapporto è molto più profondo. Non abbiamo divorziato amichevolmente, ma ho compreso i motivi che l’hanno portato a compiere questa scelta”.