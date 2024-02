Formula 1 | Quale futuro per Carlos Sainz?

La Ferrari ha scelto il suo futuro. Dopo il rinnovo di Charles Leclerc, è arrivato anche l’incredibile annuncio dell’ingaggio di Lewis Hamilton, escludendo di fatto Carlos Sainz a partire dal 1° gennaio 2025. Il pilota spagnolo si è visto quindi chiudere ogni porta da parte della Scuderia di Maranello, la quale, con un cambio radicale, vuole tornare a vincere evidentemente ad ogni costo. Ma quale futuro attende adesso il madrileno? Le opzioni sembrano essere diverse: partiamo con Audi, la quale è sempre sembrata promessa visti anche i rapporti con il padre, ma si pensava ad un approdo soltanto dopo il 2026, infatti Sainz aveva chiesto un rinnovo biennale con la Ferrari, salvo poi trasferirsi nel team dei quattro anelli.

Il 2025 dello spagnolo dunque sarà tutto da scrivere: sembra essere esclusa del tutto l’opzione Red Bull, la quale potrebbe dare una nuova opportunità a Daniel Ricciardo o Alexander Albon, e anche la Mercedes, rimasta un po’ col cerino in mano, non pare intenzionata a puntare su Carlos. Ci sarebbe l’Aston Martin, e formare un dream team tutto spagnolo con Fernando Alonso potrebbe fare gola alla squadra inglese, appiedando di fatto Lance Stroll, ma lo stesso campione del mondo potrebbe provare il colpaccio bussando alla porta di qualche top team. Nel 2025, molto probabilmente, la Sauber farà a meno di Bottas e Zhou, e in una fase di limbo, nella quale però i capi di Audi vorrebbero già vedere qualche movimento in vista dell’inizio ufficiale della collaborazione, si potrebbe quindi pensare all’approdo di Carlos a Hinwil e cominciare, con un paio d’anni di anticipo, l’avventura alla quale sembra essere destinato da diverso tempo.