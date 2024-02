Formula 1 | Red Bull, tentazione Albon per il 2025

Dopo l’incredibile annuncio della Ferrari, la quale ha preso Lewis Hamilton per il 2025 si è stappato il mercato piloti. Se in questa stagione la line-up di tutti i team sarà identica a quella vista nella parte finale dello scorso anno, è di fatto già partita la silly season, ossia quel momento del campionato nel quale prendono vita le trattative, e che solitamente inizia a maggio a Monte Carlo o giù di lì. Stando a quanto riportato dal noto giornalista Peter Windsor, la Red Bull avrebbe messo sul piatto di Alexander Albon un contratto triennale a partire proprio dal 2025 per sostituire Sergio Perez, in scadenza alla fine di questo mondiale. Il thailandese, attualmente alla Williams e sicuramente protagonista della faticosa risalita del team di Grove, è già stato nella casa madre austriaca tra il 2019 e il 2020, sostituendo Pierre Gasly, non ritenuto all’altezza dopo appena metà stagione. Proprio Albon è stato accostato più volte alla Ferrari prima del colpaccio Hamilton, e nelle ultime ore anche la Mercedes sembrava interessata al suo ingaggio, ma il ritorno nel team che lo ha di fatto lanciato potrebbe fare gola al #23.



se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie

Seguici qui Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie