Formula 1 | Presentata a Enstone la nuova Alpine A524 [FOTO]

Questo pomeriggio nella sede britannica di Enstone, l’Alpine ha presentato il suo programma motorsport per il 2024. Prima di tutto è stata svelata la A424, vettura hypercar, la quale prenderà parte al mondiale Endurance (WEC). Dopodiché si è passati alla Formula 1, con Esteban Ocon, Pierre Gasly e il terzo pilota Jack Doohan presenti nel momento in cui sono stati tolti i veli alla nuova monoposto, la A524, chiamata a cancellare le deludenti prestazioni degli ultimi anni, specialmente un 2023 anonimo e con il team francese praticamente plafonato al sesto posto nella classifica del mondiale costruttori. Innanzitutto, come ormai di consueto, due livree sono state svelate al pubblico: la prima, quella principale vede la monoposto tendenzialmente nera con bordi azzurri, mentre la seconda è pressoché identica, con il rosa al posto dell’azzurro.

L’Alpine sta mandando le prime foto della nuova vettura, la galleria sarà in costante aggiornamento.