Formula 1 | La presentazione della nuova Alpine A524 [DIRETTA]

Dopo una stagione pressoché anonima, conclusa al sesto posto mondiale e con appena 120 punti conquistati, l’Alpine cerca la sterzata e presenta oggi nel quartier generale di Enstone il programma Formula 1 con la nuova A524, la vettura che Esteban Ocon e Pierre Gasly porteranno in pista nel mondiale che verrà. Non solo però, perché la squadra transalpina parteciperà anche al mondiale Endurance (WEC) tra le hypercar con la A424, e tra gli altri vedremo anche Mick Schumacher, nel mezzo di voci che lo vedrebbero in Mercedes F1 l’anno prossimo al posto di Hamilton. Attraverso una diretta YouTube a partire dalle 14:30 le prime immagini delle nuove creature di casa Alpine.



