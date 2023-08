Formula 1 | Perez, pausa estiva dedicata alla comprensione della RB19

Formula 1 GP Olanda Red Bull Perez – Velato ottimismo per Sergio Perez nella conferenza stampa di apertura del prossimo Gran Premio d’Olanda, appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1 in programma sul tracciato di Zandvoort. Grazie al lavoro svolto insieme alla squadra durante l’ultima pausa estiva, il messicano sente di aver capito parecchi particolari sulla RB19, vettura che fin qui non si è rivelata adatta al suo stile di guida, aspetto che dovrebbe aiutarlo a battagliare stabilmente per il podio nelle restanti dieci prove di questo campionato.

“Le ultime due gare sono state importanti”, ha affermato il messicano alla stampa presente a Zandvoort. “Sono riuscito a terminare nel miglior modo possibile la prima parte della stagione. Non è un segreto che abbiamo fatto troppa fatica, soprattutto con lo sviluppo della vettura. Le cose non sempre sono venute in maniera naturale e ho dovuto lavorare sul mio stile di guida, adottarlo e cambiarlo. Le vetture è cambiata e ho dovuto adattarmi alla situazione. Proprio in tal senso credo che le ultime due gare siano andate meglio. Adesso abbiamo davanti dieci corse e in ognuna di esse voglio ottenere il massimo. L’obiettivo è chiudere la stagione nel miglior modo possibile”.

“Durante la pausa ho lavorato parecchio con la squadra, capendo diverse cose sulla vettura”, ha proseguito. “Si tratta di qualcosa di estremamente positivo che mi aiuterà. La squadra sa bene cosa mi piace e dove mi sento più a mio agio e bbiamo apportato alcuni miglioramenti proprio per andare verso questa direzione. Spero che nella seconda parte della stagione potremo mostrare un buon miglioramento”.