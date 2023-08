Formula 1 | Alonso, l’obiettivo è conquistare altri podi in questo finale di stagione

Formula 1 GP Olanda Aston Martin Alonso – Intervistato dalla stampa durante la press conference, Fernando Alonso ha parlato del calo mostrato dall’Aston Martin nell’ultimo mese e mezzo, precisando come lo sviluppo portato avanti dai concorrenti, in particolar modo dalla primavera ad oggi, abbia livellato e non poco gli equilibri nelle zone di vertice della classifica, ad eccezion fatta ovviamente della Red Bull.

Una condizione che non ha permesso all’iberico di confermare i numerosi podi conquistati nella prima parte di questo campionato. Allo stesso modo, Alonso ha ammesso come all’interno della factory inglese si stia facendo il massimo per garantire ai piloti una monoposto in grado di giocarsela sempre alla pari non solo con Ferrari e Mercedes, ma anche con McLaren, autentica sorpresa dell’ultimo periodo estivo.

“Non chiudere più sul podio non sarebbe deludente, anche perchè adesso è più difficile, visto che la battaglia è molto più serrata”, ha affermato lo spagnolo alla stampa. “Ci sono quattro squadre che lottano da vicino e quindi sarà realisticamente difficile mettere in cassaforte altri sei podi da oggi fino ad Abu Dhabi. In generale, direi che potrei accontentarmi di altri due-tre piazzamenti di questo tipo. Sarebbe soddisfacente per il lavoro che abbiamo svolto e che stiamo continuando a fare, anche in vista del prossimo anno”.

Sulla competitività dell’Aston Martin ha invece dichiarato: “Vedere la forza della squadra è stato inaspettato. Ci siamo trovati fin da subito in una posizione molto buona, sfruttando tutte le opportunità che abbiamo avuto tra le mani. Nelle ultime gare non siamo stati competitivi come speravamo, anche se abbiamo ottenuto dei punti. Ora, nella seconda metà dell’anno, vogliamo tornare al livello che ci competere. La battaglia tra Mercedes, Ferrari, Aston Martin e McLaren è serrata e noi vogliamo lottare fino ad Abu Dhabi”.

“Credo che la squadra sia stata eccezionale durante l’inverno, capendo quali fossero i problemi dello scorso anno. Penso che tra affidabilità, strategia e tutto il resto abbiamo fatto cose davvero buone nella maggior parte delle gare. Non si tratta solo del ritmo della macchina, ma di tutto ciò che è necessario fare nel fine settimana. Dalle prime prove libere fino alla domenica. Penso che in questo momento è come se stessimo giocando in Champions League e ci stiamo trovando con le squadre più importanti, cercando di svilupparci anche fuori dalla pista. Questa sarà la sfida più grande per Aston Martin”, ha concluso l’iberico.