F1 | Piastri felice della collaborazione con Webber

F1 McLaren Piastri Webber – Interpellato dai media durante il media-day del prossimo GP d’Olanda, appuntamento mondiale in programma questo fine settimana a Zandvoort, Oscar Piastri non ha nascosto la propria soddisfazione per la crescita mostrata dalla McLaren nell’ultimo mese e mezzo, precisando come la squadra – grazie ad un ottimo lavoro di sviluppo – sia riuscita a centrare gli obiettivi prestabiliti per questa prima parte di campionato. Un percorso importante, condiviso con tutte le persone che lavorano a Woking, che l’australiano spera di confermare anche nelle ultime dieci prove di questa stagione.

Piastri, successivamente, ha posto particolare attenzione alla figura di Mark Webber, suo amico e Manager, rivelando come l’australiano – ex Red Bull – lo stia aiutando in una fase estremamente delicata della sua carriera. Un personaggio di spessore, estremamente esperto e carismatico, che lo sta accompagnando e consigliando in questo suo debutto nel Circus.

“Mark è davvero bravo”, ha riconosciuto il pilota australiano. “Durante i primi anni di collaborazione ha svolto parecchio lavoro dietro le quinte e anche oggi continua a darmi una grossa mano. Ovviamente ha una grande esperienza nelle corse e lo sfrutto per fargli delle domande o per semplicemente proporgli delle idee. Sto attraversando un momento specifico della mia carriera e alcune volte mi pone delle domande a cui onestamente neanche penso. E’ molto bravo, ripeto, e quando può mi offre un valido contributo. Sono felice di averlo dalla mia parte”.

Sulla stagione ha invece dichiarato: “E’ stata una prima metà di campionato molto impegnativa. Una turbine di sensazioni e di difficoltà, ma è normale, essendo la mia prima stagione in Formula 1. La pausa estiva mi è servita per riflettere e per fare delle prime valutazioni. La situazione attuale mi piace, lo ammetto, perchè finalmente stiamo battagliando per le posizioni di vertice della classifica. Dobbiamo lavorare su alcune cose, ma la base di partenza è buona. Vogliamo continuare in questa direzione, così da lottare per altri trofei”.