Formula 1 | AlphaTauri, traballa il sedile di Tsunoda per la stagione 2024

Formula 1 AlphaTauri Tsunoda – Intervistato dalla stampa durante l’ultimo GP a Monza, Yuki Tsunoda ha preferito non sbilanciarsi su una possibile conferma in AlphaTauri per la stagione 2024, precisando come l’argomento non sia stato ancora affrontato dalle alte sfere non solo della scuderia italiana, ma anche della Red Bull. Una situazione curiosa che di fatto apre a scenari davvero interessanti sul fronte mercato, visto che a Faenza comincia a farsi sempre più presente la figura di Liam Lawson, pilota che sta sostituendo l’infortunato Daniel Ricciardo e che sta mostrando un ottimo adattamento alla Formula 1 e alla scuderia faentina.

“Rimanere all’interno della famiglia Red Bull sarebbe bellissimo, ma onestamente non ne so di più nemmeno io”, ha affermato il pilota giapponese. “Saranno loro a decidere da più in alto. L’unica cosa che posso fare al momento è concentrarmi sui risultati e cercare di ottenere il meglio dalle mie prestazioni. Forse un giorno potrà passare alla Red Bull, chissà, ma cerco di non preoccuparmi troppo di queste cose. Non si possono prevedere cose del genere, quindi non ha molto senso pensarci. Per ora voglio solo dimostrare il mio valore come pilota”.