F1 | Leclerc subito a proprio agio a Baku: leadership al venerdì nonostante una giornata non lineare [VIDEO]

F1 Leclerc GP Baku – Nonostante gli imprevisti di una giornata complessa, segnata da un incidente al mattino e da un problema alla scatola dello sterzo nel pomeriggio, Charles Leclerc ha comunque ottenuto riscontri positivi dal venerdì di libere a Baku, sede del prossimo Gran Premio dell’Azerbaigian di Formula 1.

Il monegasco, veloce nelle poche tornate disputate nel tardo pomeriggio, ha promosso a pieni voti il comportamento della SF-24, traendo indicazioni incoraggianti non solo in vista delle qualifiche di domani, ma anche della gara di domenica. Una condizione importante che la Rossa spera di confermare nel prosieguo del fine settimana in terra azera.

L’appuntamento è fissato per le 11:00 di domani per la terza sessione di libere in Azerbaigian, in diretta su Sky Sport F1 HD e NowTV.