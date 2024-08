Formula 1 | Norris: “Vittoria importante, ma non dobbiamo esaltarci”

Formula 1 McLaren Norris – Lando Norris predica cautela dopo lo splendido successo ottenuto a Zandvoort, teatro dell’ultimo Gran Premio d’Olanda di Formula 1.

Intervistato dalla stampa internazionale in mixed zone, il pilota britannico non ha nascosto il proprio entusiasmo per le prestazioni della MCL38, precisando però che sarà importante per il team continuare su questa strada senza incappare in incidenti di percorso.

Dal suo punto di vista, la McLaren non ha ancora guadagnato il margine che tutti ipotizzano rispetto alla Red Bull, un aspetto che dovrà spingere la compagine inglese a non abbassare la concentrazione in termini di gestione e sviluppi. Norris, ricordiamo, ha ottenuto in Olanda la sua seconda vittoria della stagione. Un’affermazione di spessore che ha cancellato i passaggi a vuoto registrati nel corso delle ultime gare del campionato.

Norris predica cautela sulla McLaren

“Non abbiamo ancora colmato il divario con la Red Bull, quindi è importante rimanere pazienti. Non dobbiamo esaltarci troppo, è solo una gara. Oggi siamo stati più veloci della Red Bull, ma credo che ciò sia dovuto più a una loro giornata negativa che a una nostra prestazione straordinaria. È necessario mantenere la calma. È stata una buona giornata, la macchina ha funzionato molto bene e sicuramente abbiamo fatto progressi, ma preferisco non farmi prendere troppo dall’entusiasmo”.