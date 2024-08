F1 | Red Bull, Horner difende Perez: “Sappiamo di cosa sia capace”

La Red Bull corre in difesa di Sergio Perez. Il messicano sembrava avere il destino segnato dopo il Gran Premio del Belgio, ultimo appuntamento prima della pausa estiva, e invece è riuscito a conservare il proprio posto al fianco del campione del mondo in carica Max Verstappen. Chris Horner, discutendo della conferma di Checo al volante della RB20 che lo scorso giugno ha rinnovato il contratto in essere per ulteriori due anni, ha sottolineato come da parte della squadra di Milton Keynes arrivi pieno sostegno nei confronti del numero 11.

“Sappiamo di cosa sia capace Checo – ha dichiarato Horner a Sky Sports F1 – Ad inizio anno ha ottenuto quattro podi in cinque gare, e se riusciamo a farlo tornare a quel livello… Ha peso fiducia ed è finito in una specie di spirale. Speriamo che abbia avuto un reset durante la pausa estiva. Sappiamo che ci sono piste in arrivo in cui ha vinto: abbiamo l’Azerbaijan dove ha vinto sia lo Sprint che il Gran Premio nello stesso weekend, ha vinto un fantastico Gran Premio di Singapore battendo Charles Leclerc in condizioni miste, è stato molto veloce a Monza. Zandvoort non è il suo miglior circuito, ma delle quattro gare prima della prossima mini pausa direi che questa è la più impegnativa”.

Horner, continuando con il proprio discorso, ha aggiunto: “È tutta una questione di prestazioni. Abbiamo due piloti in cui crediamo, ci possono dare i risultati migliori. Se avessimo avuto dubbi, lo avremmo cambiato. Con ciò che abbiamo crediamo di essere in grado di difendere il campionato. Siamo arrivati ​​primo e secondo lo scorso anno, primo e terzo l’anno prima, e abbiamo vinto anche nel ’21”. Il team principal della Red Bull, completando la propria analisi, ha ribadito la fiducia in Checo: “Siete molto veloci a condannare Sergio: stiamo facendo del nostro meglio per dargli la possibilità di ritornare in forma. E lui deve far fronte a tutta la pressione, a tutti i media, ai social che si accumulano dietro tutto questo. È un pilota in grado di riprendersi, ha il nostro pieno supporto e vogliamo vederlo reagire”.

