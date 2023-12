Formula 1 | Newey e il rimpianto di non aver mai lavorato con Alonso

F1 Newey Alonso – In una chiacchierata concessa alle colonne della BBC durante l’ultimo Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1, Adrian Newey è tornato a parlare del rapporto amore-odio con Fernando Alonso, precisando come lo spagnolo sia stato uno dei rimpianti più grandi della propria carriera. Nonostante la rivalità avuta tra la stagione 2010 e quella 2013, ovvero quella della sfida tra Red Bull e Ferrari, l’Ingegnere inglese non ha nascosto la propria ammirazione nei confronti all’iberico, rivelando come la collaborazione con quest’ultimo sia stata una delle poche mancanze dal 1988 ad oggi, ovvero da quando ha debuttato in Formula 1 con i colori della March.

Newey e il sogno di lavorare con Alonso

“Come persona cerco sempre di vivere nel presente e nel futuro, non nel passato. Non ho molti rimpianti, anche perchè mi ritengo una persona fortunata. Ho avuto molte opportunità durante la carriera e credo di aver lavorato con persone di valore. In termini di piloti, però, Fernando è effettivamente qualcosa che mi è mancato. Un piccolo rimpianto se così possiamo definirlo. L’ho sempre voluto e mi rammarica non aver potuto lavorare con lui. Nutro un enorme rispetto nei suoi confronti e sarebbe stato interessante scoprire il suo talento”.