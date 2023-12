F1 | Bottas sposa la teoria di Domenicali: troppe tre sessioni di libere durante i week-end

F1 Bottas – A conferma di quanto dichiarato da Stefano Domenicali, Valtteri Bottas si è schierato contro il format tradizionale dei week-end di gara, precisando come tre sessioni di libere tra venerdì e sabato siano assolutamente “superflue”, visto che le squadre arrivano in autodromo già con una mole non indifferente di dati raccolti grazie all’utilizzo dei simulatori.

Un punto di vista curioso e che ha fatto tanto discutere durante la tre giorni di competizione ad Abu Dhabi, ma che si contrappone – ad esempio – a quello di Max Verstappen, più volte schieratosi contro la scelta di rimuovere le sessioni “libere” durante i fine settimana con la “Sprint” al sabato pomeriggio.

Le parole di Bottas sul format dei fine settimana

“Ad oggi abbiamo troppo tempo per fare pratica. Tre sessioni di libere durante i fine settimana “classici” della stagione sono troppe. Dedichiamo tanto tempo alla pista, ma con i simulatori ci presentiamo il venerdì con gran parte dei dati già acquisiti. Non serve girare per tutto questo tempo. Non ne abbiamo bisogno”.

Il punto di Domenicali

Queste invece le parole del Presidente e CEO di Formula One Group, rilasciate un paio di mesi fa, in merito ad una possibile cancellazione delle libere durante i fine settimana: “Sono favorevole a cancellare le sessioni di prove libere che sono di grande utilità per gli ingegneri, ma che non piacciono al pubblico”. Vedremo che tipo di scelte verranno “varate” da FIA e Liberty Media per il futuro.