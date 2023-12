F1 | Hamilton e le pessime sensazioni sulla W14 fin dallo shakedown di Silverstone

F1 Hamilton W14 – In attesa di scoprire che strada seguirà la Mercedes per il 2024, Lewis Hamilton è tornato a parlare della W14 che ha affrontato l’ultimo mondiale di Formula 1, precisando come la sessione di shakedown a Silverstone, nel mese di febbraio, abbia rivelato alla squadra una monoposto che riproponeva gli stessi medesimi problemi della W13 del 2022. Una condizione insperata che ha deluso e non poco l’inglese, visto che lui stesso confidava in un cambio di passo – poi non arrivato – per ricucire anche parzialmente il gap che separava la scuderia anglo-tedesca dalla dominante Red Bull.

Le critiche di Hamilton al pacchetto W14

“Avevo chiesto alcune modifiche alla squadra prima dello scorso inverno e queste non sono state eseguite. Proprio in tal senso ricordo molto bene le sensazioni che ho provocato alla guida della W14 durante il primo shakedown a Silverstone, a febbraio. Non è stata una bella situazione, anche perché nutrivo grandi speranze su questa annata. Non è andata come speravamo”.

Mercedes e la strada smarrita fin da inizio stagione

Hamilton, successivamente, si è focalizzato sul lavoro svolto dopo il debutto dello scorso marzo in Bahrain, precisando come l’instabilità della W14 – assolutamente insperata – abbia portato i tecnici a perdere la stella polare per quanto riguarda lo sviluppo del pacchetto: “Il team riteneva che ci fosse una buna base su cui costruire, ma nei fatti non è stato così. Questo è il motivo principale della mia frustrazione a febbraio, oltre al fatto che non c’erano le modifiche che avevo richiesto. Ad inizio anno non avevamo una stella polare da seguire, per cui versavamo in una situazione in cui non sapevamo dove lavorare. È stata una situazione di alti e bassi. Affrontavamo momenti positivi, per cui pensavamo di esserci, ma poi il quadro cambiava e il riferimento continuava a spostarsi”.