F1 | Corea del Sud al lavoro per un nuovo tracciato cittadino ad Incheon

F1 GP Corea del Sud – Dopo il fallimento del progetto a Yeongnam, circuito semi-permanente che ha ospitato la Formula dal 2010 al 2013, la Corea del Sud starebbe lavorando per rientrare all’interno del calendario con un nuovo tracciato cittadino a Incheon, città situata al confine occidentale con Seul, nella provincia di Gyeonggi.

Presente nel paddock durante l’ultimo appuntamento mondiale di Suzuka, il sindaco Yoo Jeong-bok ha avuto la possibilità di “chiacchierare” del progetto con Stefano Domenicali, presidente e CEO di Formula one Group, ottenendo non solo una parziale apertura all’ipotesi, ma anche la promessa di una visita alla città. Un base di partenza importante che potrebbe strutturarsi nel corso dei prossimi mesi. L’idea, ricordiamo, sarebbe quella di entrare a far parte del calendario mondiale a partire dalla stagione 2026 di Formula 1.

Domenicali apre al ritorno della Corea del Sud

“Vorrei ringraziare il sindaco Yoo Jeong-bok per aver assistito all’ultimo Gran Premio del Giappone e per aver espresso l’intenzione di ospitare una gara di Formula 1. Prestiamo parecchia attenzione all’ipotesi di una corsa ad Incheon e lavoriamo insieme per rendere questo progetto una realtà di successo. Mi recherò in città il prima possibile per ulteriori discussioni. Incheon è il posto migliore per ospitare la F1, in quanto dispone di un’ottima rete di trasporti e di molte strutture ricettive di lusso. Inizieremo a breve delle discussioni su larga scala”.