Formula 1 | Mercedes, Wolff vuole il secondo posto costruttori

La Mercedes è riuscita a limitare i danni su una pista non favorevole alla W14 come quella di Monza. La monoposto di questa stagione si adatta molto più a tracciati ad alto carico aerodinamico, soffrendo più del dovuto probabilmente laddove sono presenti tanti rettilinei. Adesso si va in Asia, a cominciare da Singapore, circuito che dovrebbe adattarsi molto di più alle vetture guidate da Hamilton e Russell quest’anno. A Marina Bay è anche presente una nuova zona nel finale per favorire i sorpassi, e infatti è stata di fatto tolta la zona dello stadio.

“A Monza abbiamo massimizzato il risultato – ha detto Toto Wolff, team principal della Mercedes. Sarà importante per il resto della stagione assicurarsi il secondo posto nel mondiale costruttori. Su un tracciato che non necessariamente si adattava alle nostre vetture, siamo stati comunque competitivi. E’ incoraggiante vedere la W14 comportarsi bene su una vasta gamma di circuiti. Abbiamo avuto del tempo per analizzare il tutto dopo l’ultimo il back-to-back europeo, e adesso ci sarà il primo orientale. Singapore è una sfida unica per ogni squadra. Le condizioni calde e umide mettono a dura prova i piloti, i membri del team e le vetture. È una pista accidentata e anche quest’anno ci sono alcune modifiche al layout, e questo dovrebbe rendere il giro più scorrevole e leggermente più gentile per le gomme. La battaglia con i nostri concorrenti più vicini è incredibilmente serrata, e sarà difficile prevedere come si svilupperà la classifica in ogni weekend. Ciononostante, in genere otteniamo prestazioni migliori su piste ad alto carico aerodinamico, quindi speriamo in una performance competitiva”.