Formula 1 | Alfa Romeo Sauber, Bottas non si accontenta del decimo posto di Monza

L’Alfa Romeo è tornata in zona punti a Monza grazie al decimo posto di Bottas. La squadra svizzera con il marchio del Biscione, però, sta vivendo l’ennesima stagione deludente, e al momento è al nono posto nel mondiale costruttori, davanti alla sola AlphaTauri e con un punto di distacco dalla Haas, anch’essa in condizioni difficili. A Singapore sulle vetture del finlandese e di Zhou verranno montati degli aggiornamenti importanti e che dovrebbero consentire alla C43 di migliorare, su una pista tra l’altro complicata come quella di Marina Bay e che chiede sforzi dal punto di vista aerodinamico.

“E’ stato bello tornare a punti a Monza – ha detto Bottas. Ne avevamo bisogno tutti, specialmente dopo alcune gare difficili, e farlo nel Gran Premio di casa con il supporto dei nostri colleghi sulle tribune ha reso il tutto ancora più speciale. Un punto però non può bastare, voglio qualcosa di più: mancano ancora otto gare alla fine e spingeremo fino alla fine per raggiungere i nostri obiettivi. Singapore è unica, e sia le condizioni meteo che la pista stradale la rendono ancora più impegnativa. Porteremo un nuovo pacchetto che dovrebbe aiutarci a fare un ulteriore passo in avanti, il team in fabbrica sta lavorando duramente per migliorare la monoposto, dobbiamo continuare a spingere e cogliere ogni opportunità per andare a punti”.

“Singapore è la gara più vicina a casa mia, e questo la rende speciale – ha commentato Zhou. Ci sarà anche la mia famiglia, così come gli amici, ma l’attenzione sarà sulla pista. A Monza siamo tornati in top ten come squadra, vuol dire che abbiamo le carte in regola per fare bene, possiamo raggiungere gli obiettivi prefissati. Ho dei conti in sospeso con Singapore dopo lo scorso anno, sarebbe bellissimo portare punti al team. Ci sono nuovi pezzi in arrivo e spero che ci permetteranno di competere coi nostri rivali. Con otto gare rimaste, incluse le Sprint, abbiamo ancora molte possibilità di salire in classifica”.