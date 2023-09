Formula 1 | Alpine a Singapore per dimenticare il week-end negativo di Monza

Formula 1 GP Singapore Alpine – Obiettivo riscatto per la Alpine nel prossimo Gran Premio di Singapore, 16° prova del mondiale 2023 di Formula 1. Dopo il passaggio a vuoto di Monza, dettato dalle caratteristiche della pista poco amiche alla A523, la squadra transalpina è pronta a tornare nelle posizioni di vertice al Marina Bay Street Circuit, la cui conformazione – almeno sulla carta – dovrebbe premiare la vettura francese, visto anche l’ottimo risultato raggiunto meno di un mese fa a Zandvoort, pista con una conformazione simile a quella asiatica (lenta, ricca di avvallamenti e da alto carico aerodinamico).

“Mi piace correre a Singapore, anche se questa pista pone delle sfide uniche”, ha affermato Ocon. “Mi sento a mi agio a guidare su quel tracciato. E’ fisicamente molto impegnativo per il corpo, aspetto che richiede una preparazione supplementare per tutti i piloti. Inoltre c’è il fattore notte che ci porta a guidare sotto le luci artificiali. A differenza di Monza, Marina Bay è un circuito molto lento e tortuoso, il che lo rende estremamente tecnico. Inoltre, è un tracciato cittadino e questo può mescolare le carte nelle zone di vertice della classifica. Cercheremo di massimizzare tutte le opportunità per ritornare all’interno della zona punti”.

Qui invece le impressioni di Gasly: “Il circuito di Marina Bay è uno dei più difficili all’interno del calendario mondiale. Parliamo di un cittadino piuttosto accidentato con molte curve lenti e cambi di marcia. Inoltre, il clima estremamente caldo lo renderà probabilmente la sfida più provante dell’intero campionato. E’ qualcosa a cui dedichiamo particolare attenzione, soprattutto sul piano della preparazione. Mi piace la pista e nelle ultime due stagioni ho segnato parecchi punti. Intendono farlo anche quest’anno. Troveremo un layout un pò diverso che quasi certamente lo renderà più veloce. Vedremo già nelle prime libere che tipo di opportunità ci darà”.ì