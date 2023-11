F1 | Red Bull, Horner si coccola Verstappen: “Ha guidato da manuale”

Altra pole position per Max Verstappen, la dodicesima della sua stagione, la trentaduesima della carriera, la quarta consecutiva ad Abu Dhabi. Numeri disarmanti per qualsiasi avversario in questa stagione, e domani proverà a conquistare la diciannovesima vittoria del 2023. Dall’altra parte in casa Red Bull bisogna fare i conti con l’ennesima prestazione deludente di Perez, nono in qualifica e ancora una volta tradito dai track limits, una consuetudine per il messicano in questa annata negativa.

“Le ultime qualifiche della stagione sono state sicuramente positive – ha detto Christian Horner, team principal della Red Bull. Entrambi i piloti si sono comportati molto bene, ma Checo è stato sfortunato per aver superato i track limits. Questa pista permette i sorpassi e domani coglierà ogni opportunità. Max ha guidato da manuale ed è la sua quarta pole consecutiva qui, un riassunto perfetto della sua stagione. Ovviamente questo ci prepara bene in vista della nostra ultima gara. Finora è stata una stagione fenomenale, vediamo se riusciremo a concludere alla grande domani”.