Formula 1 | Mercedes, Wolff sfida la Ferrari ad Abu Dhabi!

In questo weekend va di scena l’ultimo atto della stagione 2023 di Formula 1. Ad Abu Dhabi c’è da assegnare il secondo posto nel mondiale costruttori, conteso da Mercedes e Ferrari. I due team, prima dello spegnimento dei semafori di domenica, sono staccati da soli quattro punti, grazie a un periodo di forma importante da parte della Scuderia di Maranello, ma anche di tanti errori di valutazione da parte di Hamilton, Russell e di tutta la squadra in generale. In un mondiale dominato da Verstappen e dalla Red Bull, gli occhi degli appassionati saranno puntati sulla contesa per la piazza d’onore.

“Abbiamo perso delle occasioni a Las Vegas – ha detto Toto Wolff, team principal della Mercedes. Il ritmo è forte, e senza i numerosi contatti, sia Lewis che George avrebbero lottato per il podio, ma questo è il caso di “avrei potuto, avrei dovuto, avrei voluto”. La Ferrari ha ridotto il divario nel campionato costruttori a soli quattro punti, e siamo pronti a dare il massimo ad Abu Dhabi per arrivare prima di loro. Recentemente hanno mostrato una buona forma, ma sappiamo di non aver massimizzato le nostre prestazioni nelle ultime gare. Sarà una lotta serrata e speriamo di poter finire la stagione con una buona prestazione”.

“Las Vegas? E’ stato un evento straordinario, una gara fantastica, visivamente spettacolare e nel complesso un Gran Premio da ricordare, il quale ha contribuito ad aumentare la visibilità della Formula 1 negli Stati Uniti, ne sono sicuro. Tutti hanno lavorato molto duramente per questo successo e il merito va a tutti coloro che sono stati coinvolti”.