Formula 1 | AlphaTauri, ad Abu Dhabi si chiude l’era Franz Tost

Formula 1 GP Abu Dhabi AlphaTauri – Nel classico media di anteprima pre-gara, Daniel Ricciardo e Yuki Tsunoda hanno espresso un saluto affettuoso nei confronti di Franz Tost, attuale Team Principal della compagnia faentina che lascerà la squadra alla fine della corsa in programma domenica sul tracciato di Yas Marina.

Entrambi i piloti, per motivi diversi, hanno voluto ringraziare il Manager austriaco per il supporto mostrato in queste stagioni, precisando come il suo lavoro abbia garantito al mondo della Formula 1 una scuderia dinamica e sempre pronta a giocarsi le posizioni importanti dello schieramento. Il ruolo di Tost, ricordiamo, sarà preso da Laurent Mekies, attualmente fermo per il classico “gardening” dopo l’esperienza da direttore sportivo della Ferrari.

“Questa sarà l’ultima gara di Franz con la squadra ed è qualcosa di importante, considerando che è stato con noi fin dal primo giorno”, ha rivelato Ricciardo. “Quando ho visitato la factory la prima volta quest’anno, molte cose erano cambiate dall’ultima volta che avevo corso per loro, ma Franz è stato una presenza costante. È sempre stato un enorme piacere lavorare con lui e bisogna ammirare la sua dedizione e la voglia di vincere, che è forte oggi come quando ho iniziato a correre con il team, nel 2012”.

Questo invece il saluto di Tsunoda: “Franz Tost è stato l’unico team principal di F1 con cui ho lavorato. Quest’anno, ogni gara è stata una battaglia non solo per me, ma anche per lui, e sento una forte motivazione nel voler superare la Williams nella sua ultima gara come nostro timoniere. Apprezzo ciò che ha fatto. Senza di lui non avrei corso qui e senza i suoi consigli non avrei fatto tanti progressi. Concludere questa stagione con un buon risultato, come tutti noi desideriamo, sarebbe il modo perfetto per omaggiarlo e strappargli un sorriso”.