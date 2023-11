F1 | Mercedes-Ferrari, ad Abu Dhabi la sfida per il secondo posto nel Costruttori [VIDEO]

F1 GP Abu Dhabi Mercedes Ferrari – Nello splendido scenario dello Yas Marina Circuit, teatro del prossimo Gran Premio di Abu Dhabi, Mercedes e Ferrari si giocheranno praticamente alla pari il secondo posto nel mondiale Costruttori alle spalle della dominante Red Bull.

Grazie ai piazzamenti ottenuti nelle gare di Interlagos e Las Vegas e parallelamente alla piccola crisi tecnica in cui si è imbattuta la compagine capitanata da Toto Wolff, la Rossa volerà negli Emirati Arabi Uniti con sole quattro lunghezze di ritardo dai rivali. Una condizione importante che, come dichiarato da Frederic Vasseur al termine della corsa in Nevada, spingerà l’intera compagine italiana a dare il tutto per tutto pur di raggiungere l’obiettivo.

Il secondo posto nel Costruttori, infatti, non regala solo prestigio, considerando il passo tenuto dalla Red Bull quest’anno, ma anche un surplus economico non indifferente. Condizioni che ovviamente spingeranno Charles Leclerc e Carlos Sainz ad estrarre il massimo del potenziale dalla SF-23 sul tracciato di Yas Marina. Appuntamento a venerdì, sempre in diretta su Sky Sport e su NowTV, per le prime ore di libere in medio-oriente.