Formula 1 | Mercedes, Wolff lancia la sfida: “La W14 meglio in Austria che in Canada”

La Mercedes sta vivendo un ottimo momento di forma. Ormai sembra essere assodato come gli aggiornamenti portati sulla W14 in quel di Monaco stiano funzionando ottimamente sulla vettura, basti vedere le prestazioni di Barcellona e Montreal, due piste totalmente diverse ma che hanno dimostrato come Hamilton e Russell abbiano attualmente a disposizione una monoposto competitiva, certamente la migliore da quando è stato introdotto questo regolamento tecnico con le vetture a effetto suolo. Il Gran Premio dell’Austria, in programma in questo weekend dovrebbe dare alle Frecce Nere una spinta in più rispetto a quanto visto in Canada, laddove il sette volte campione del mondo è riuscito a salire sul podio, mentre Russell ha mandato in frantumi contro i muretti del Quebec una probabile quarta posizione.

“Ci sono stati tanti aspetti positivi nell’ultima gara in Canada – ha detto Toto Wolff, team principal della Mercedes. Pur non avendo portato entrambe le vetture al traguardo, il podio è certamente un risultato importante e abbiamo visto segnali incoraggianti dagli aggiornamenti. Il weekend dell’Austria è sempre speciale, essendo la mia gara di casa e ho tanti bei ricordi qui, sia con la squadra che personali, avendo corso qua, e ho anche fatto da istruttore ad altri piloti. Ci sarà la seconda Sprint della stagione, sarà interessante vedere l’impatto che avrà nel fine settimana, specialmente su un circuito più tradizionale. Il giro a Spielberg sembra semplice essendo breve, ma ci sono tanti lunghi rettilinei interrotti da una serie di curve lente, medie e veloci, è una sfida mettere tutto insieme. Dobbiamo continuare così come fatto nelle ultime due gare, e qua la W14 dovrebbe funzionare meglio rispetto al Canada, ma non diamo nulla per scontato. Come sempre lavoreremo duramente per massimizzare le nostre prestazioni e ottenere risultati importanti”.