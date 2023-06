Formula 1 | AlphaTauri, de Vries e Tsunoda a caccia di riscatto in Austria

Formula 1 GP Canada AlphaTauri – Sete di riscatto per Nyck de Vries e Yuki Tsunoda nel prossimo Gran Premio d’Austria, decimo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Dopo i passi falsi delle ultime settimane e i problemi che stanno penalizzando la performance della AT04, i portacolori della scuderia faentina intendono ben figurare nell’appuntamento di casa della Red bull, il quale potrebbe rivelarsi un banco di prova importante in ottica futuro, soprattutto per i piloti, ancora a caccia della conferma per il 2024.

“L’esperienza di Montreal mi è piaciuta, anche se ci è mancato un po’ di performance in pista e non siamo riusciti a fare neanche il nostro miglior weekend sotto diversi aspetti”, ha affermato l’olandese. “Sia io che il team non abbiamo preso le corrette decisioni e questo ci ha portato a un fine settimana poco competitivo e senza punti. Questo ovviamente delude, ma dobbiamo guardare avanti, e affronteremo due circuiti che conosco già. Abbiamo aggiornamenti in programma per Red Bull Ring e Silverstone; quindi, non vediamo l’ora di correre e speriamo di poter fare due buoni fine settimana di ritorno in Europa. Spielberg è un circuito piuttosto breve, ma in realtà è molto più difficile di quanto sembri. Puoi perdere molto tempo se commetti errori ed è decisamente un tracciato duro per i freni”.

“Ha parecchi rettilinei, ma allo stesso tempo ci sono quattro curve ad alta velocità”, ha proseguito. “Alla ricerca della massima performance, il compromesso tra i livelli di deportanza non è così semplice: vorresti mettere un po’ più di ala, ma poi vuoi anche un pacchetto che ti permetta di lottare in gara. Di solita, con meno deportanza si scivola di più e dunque si è un po’ più severi sulle gomme. Penso che in termini di decisioni e compromessi, il Red Bull Ring sia un po’ più difficile di quanto si potrebbe pensare guardando la mappa del circuito”.

“È un fine settimana di Sprint e questo è sicuramente molto più impegnativo perché c’è molto meno tempo in pista, quindi occorre essere subito al top”, ha concluso. “In realtà, mi piace il formato Sprint e penso che sia interessante avere una seconda gara. Ti dà una prima idea su cosa aspettarti per la gara di domenica, più azione per i fan, più intrattenimento e un po’ più di spettacolo. La location è speciale; il paesaggio è bellissimo e per tutta la famiglia Red Bull è una gara di casa. E dal mio punto di vista personale, il fine settimana del Red Bull Ring è sempre stato molto frequentato dai fan olandesi, il che significa che c’è molto arancione attorno al circuito; quindi, sarà un fine settimana emozionante e faremo del nostro meglio per rendere tutti orgogliosi”.

Qui invece le impressioni di Yuki Tsunoda: “In Canada, non siamo riusciti a far combaciare tutto, il che è stato un peccato poiché probabilmente avevamo il passo per fare punti. In qualifica, dopo aver mostrato un buon passo in PL3, non siamo riusciti a tirare fuori le prestazioni dalla macchina, cosa che normalmente non succede. Ciò ci ha messo in svantaggio per la gara. Ho cercato di recuperare il più possibile e sapevamo che dovevamo essere aggressivi con la strategia. Forse non abbiamo colto nel segno, ma sento che ci sono molte cose che possiamo imparare da quel fine settimana, e non faremo gli stessi errori in futuro”.

“Ora arriviamo a Spielberg, al Red Bull Ring, che è un tracciato che mi piace e sul quale ho segnato punti due anni fa, nella mia prima stagione di Formula 1″, ha proseguito. Il nostro obiettivo per l’Austria deve essere avere una buona macchina fin dalle prime libere, poiché abbiamo le qualifiche subito dopo. Devi essere perfetto entrando in qualifica o avrai problemi per il resto del fine settimana. Ho fatto molto lavoro nel simulatore in preparazione per questa gara e penso che questo diventi ancora più importante del solito quando si tratta di un evento Sprint. Abbiamo testato molte cose, quindi il piano è mettere a punto l’assetto in PL1 e costruire subito fiducia. Il layout della pista è duro sui freni, ma il team ha fatto molti sforzi per risolvere i problemi che abbiamo avuto con questo aspetto in alcune gare e ora sappiamo come farli funzionare meglio. Ci sono davvero solo quattro staccate dure e sono sicuro che andrà meglio sotto questo profilo rispetto alle gare passate”.

“Ufficialmente ci sono dieci curve, la maggior parte di media e alta velocità; quindi, sebbene serva ancora molto carico, ci sono lunghi rettilinei in cui occorre avere il minor attrito possibile. Dal mio punto di vista, penso che sarà un fine settimana di gara impegnativo: non sarà facile, ma non vedo l’ora. L’atmosfera a Spielberg sarà fantastica, poiché è il circuito di casa della Red Bull, sarebbe bello riuscire a segnare punti lì”, ha concluso.