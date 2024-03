E’ stato fatto un lavoro specifico in casa Mercedes. In Bahrain, le due W15 sono state preparate più per la gara che per la qualifica, ma se da un lato Russell non ha voluto trascurare la lotta per la pole position, mancata comunque di tre decimi, Hamilton ha proprio deciso di concentrarsi al 100% sul Gran Premio di oggi. Evidentemente la vettura, seppur migliorata rispetto alla scorsa stagione, ti chiede ancora dei compromessi. Il giovane inglese alla fine si è classificato terzo, mentre il sette volte campione del mondo partirà addirittura dalla quinta fila, ma confida e non poco nella rimonta e nelle sue scelte.

Mercedes, Wolff: “Divario ridotto dietro Verstappen”

“Le prestazioni delle libere erano leggermente migliori rispetto alle qualifiche – ha detto Toto Wolff, team principal della Mercedes. Abbiamo comunque provato a mettere a punto la macchina per la gara, è stato voluto, quindi speriamo di poter fare qualcosa di buono nel Gran Premio. Le modifiche al set-up hanno contribuito al calo delle nostre prestazioni, ci siamo chiesti a inizio qualifiche se non avessimo sacrificato troppo in vista della corsa, ma alla fine non è andata poi così male. La terza posizione è un buon punto di partenza, però siamo ancora a tre decimi dalla pole position. Dietro Verstappen, il divario è molto ridotto: solo un paio di decimi fanno un’enorme differenza, si tratta di margini assolutamente piccoli, e se riesci a trovare anche guadagni che sembrano insignificanti, allora sei nella parte migliore della classifica. Speriamo che in gara vada meglio, ma stiamo ancora imparando tante cose della macchina”.