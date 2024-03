Formula 1 | GP Bahrain, quarta fila per le McLaren di Norris e Piastri

Gruppo estremamente compatto in Bahrain nel corso delle qualifiche di ieri. Se da un lato, in Q1, ben venti piloti erano racchiusi in un secondo, i distacchi sono andati leggermente ad aumentare nelle due sessioni successive. Una curva fatta meglio o peggio del solito significava diverse posizioni nella griglia di oggi. La McLaren si è dovuta accontentare della quarta fila con Norris davanti a Piastri, con i due giovani piloti a mezzo secondo dalla pole di Max Verstappen, a testimonianza di quanto vi scrivevamo in precedenza.

“La macchina si è comportata benissimo durante le qualifiche – ha dichiarato Norris. C’è tanto potenziale, ma alla fine non ho fatto il miglior giro possibile. La gara è comunque lunga, ci saranno molte opportunità di sorpasso, quindi vedremo cosa riusciremo a fare”.

“L’ottava posizione è un miglioramento significativo rispetto alla passata stagione – ammette Piastri. Per tutta la sessione non ho avuto il giusto bilanciamento, quindi mi sentivo piuttosto lontano dalle prestazioni di ieri. Le cose sono andate un po’ meglio nell’ultimo giro della Q3, ma è stato tutto un po’ complicato. Tuttavia, guardando alla gara, penso che possiamo essere nel mix. La griglia è abbastanza compatta, non ci sono margini, quindi non sarà per nulla facile ma si può fare bene”.