F1 GP Bahrain Ferrari – Nonostante il buon passo espresso nelle libere di venerdì, la Ferrari dovrà sperare in una Red Bull “imperfetta” per ambire alla vittoria nel Gran Premio del Bahrain, primo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

Presenti a Paddock Live, Marc Genè e Ivan Capelli hanno analizzato i valori emersi dopo le qualifiche, sottolineando come la velocità sul giro secco, non sfruttata al venerdì, potrebbe comunque non consentire alla Rossa di sognare il colpo “grosso” a Sakhir.

Red Bull, infatti, specialmente con Verstappen può contare su un passo gara di assoluto livello, aspetto che – unito alla pole position – quasi certamente gli consentirà di gestire al meglio i 57 giri di gara. Appuntamento alle 17.00 di sabato per la partenza di questo primo appuntamento della stagione 2024. Diretta su Sky Sport F1 HD e NowTV, mentre la gara andrà in differita su TV8.