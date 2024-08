Formula 1 | Mercedes, si lavora per colmare il divario con la McLaren

La scuderia certamente più galvanizzata al momento è la Mercedes. La squadra di Brackley è arrivata alla pausa estiva ormai prossima a finire con tre vittorie nelle ultime quattro gare disputate, un bottino certamente impressionante considerando le difficoltà palesate con questo regolamento tecnico e anche nelle prime settimane del 2024, quando la W15 sembrava essere l’ennesimo flop. Il lavoro ha pagato, Hamilton è tornato al successo e Russell si è altresì sbloccato. In questo momento, la McLaren è certamente la vettura migliore in pista, ma le Frecce d’Argento hanno la possibilità di dare fastidio, pur non essendo ancora in grado, per stessa ammissione dei vertici della Stella, di lottare con costanza per le vittorie di tappa.

“Siamo pronti a scendere di nuovo in pista a Zandvoort – ha detto Toto Wolff, team principal della Mercedes. Prima della pausa estiva siamo stati in grado di creare le giuste condizioni per tornare competitivi, con una vettura migliore e risultati importanti. Bisogna continuare così anche nelle ultime dieci gare della stagione. Sappiamo di avere tanta strada da fare, perché non siamo ancora in grado di competere per la vittoria in ogni gara, ma abbiamo fatto dei passi in avanti, migliorando i punti deboli della W15″.

“Dobbiamo quindi lavorare duramente per sbloccare altro potenziale sulla monoposto, e se dovessimo riuscirci, allora colmeremo il divario con chi ci sta davanti. La pista di Zandvoort è impegnativa, con curve rialzate e layout stretto, c’è un’atmosfera old school. Siamo contenti e impazienti di affrontare le sfide che ci attendono”.