F1 | La fiducia di Perez: “So cosa fare per migliorare le mie prestazioni”

Il periodo pre vacanze estive per la Red Bull è stato certamente turbolento. I risultati in pista non soddisfano le aspettative di piloti e team, Verstappen è apparso molto nervoso, compiendo anche manovre ben oltre il limite del consentito, e le prestazioni di Perez sono sempre più disastrose. Eppure il messicano è riuscito a mantenere il posto, nonostante la miriade di voci che lo volevano fuori dalla sua RB20 per la seconda metà del 2024. Il periodo di Sergio è stato davvero negativo, ma a Milton Keynes, evidentemente, si fidano ancora di lui. Vedremo se avrà recuperato prima di tutto mentalmente, così da aiutare la squadra a conquistare un campionato costruttori tutt’altro che scontato, a cominciare dal prossimo appuntamento di Zandvoort.

“La pausa estiva è stata molto importante per il team – ha detto Checo. Anche la Formula 1 ne ha giovato, perché con così tante gare, tutti hanno bisogno di riposare e recuperare. Ho trascorso il mio tempo in Messico con la mia famiglia, adesso sono pronto per la seconda metà della stagione! So che tutta la mia squadra la pensa come me, sono stato a Milton Keynes negli ultimi giorni con loro, e ci saranno dei cambiamenti radio visto che Hugh, il mio ingegnere di gara avrà presto un bambino, quindi starà un po’ di tempo a casa e auguro tutto il bene di questo mondo per il nuovo arrivo. Woody è il mio ingegnere delle prestazioni e nel frattempo prenderà il suo posto. So cosa possiamo fare per rendere la macchina più veloce nelle prossime settimane, faremo del nostro meglio per massimizzare la seconda metà del 2024″.