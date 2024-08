F1 | Red Bull, Marko sulla RB20: “Macchina diventata una str**za che solo Max può domare”

Dal dominio, per certi versi imbarazzante del 2023, alle difficoltà riscontrate in questa prima metà di stagione. Nonostante Red Bull e Max Verstappen sia andati in vacanza forti delle leadership nelle rispettive classifiche iridate, è inevitabile constatare come la monoposto anglo-austriaca abbia perso quell’evidente vantaggio che ne aveva caratterizzato la supremazia dello scorso anno. Difficoltà che hanno permesso ai rivali, in particolar modo alla McLaren, di farsi sotto in classifica tentando così di scalzare dal trono la scuderia di Milton Keynes nella seconda parte del campionato.

Discutendo dell’andamento mostrato in pista dalla RB20 in queste gare, Helmut Marko ha affermato che senza alcuni particolari “scivoloni” la vettura avrebbe potuto ottenere delle prestazioni migliori rispetto a quanto indicato dalla classifica finale dei GP. Al tempo stesso lo storico consulente della Red Bull ha però ammesso come la monoposto abbia perso quell’equilibrio che ne aveva caratterizzato i primissimi appuntamenti della stagione.

“Siamo migliori rispetto ai nostri ultimi risultati – ha dichiarato Marko, intervistato da Auto Motor und Sport – Senza il brutto pit-stop di Spielberg, l’incidente con Hamilton in Ungheria e la penalità in griglia a Spa, Max sarebbe in una posizione migliore. All’inizio della stagione avevamo una macchina equilibrata come lo è adesso la McLaren. Sapeva gestire tutte le piste e tutte le condizioni. Poi abbiamo preso una strada sbagliata da qualche parte. La macchina è diventata una str**za che solo Max può domare”.

Marko poi, discutendo degli aggiornati apportati sulla vettura, ha detto: “Hanno reso la macchina sempre più imprevedibile. È diventato sempre più difficile impostarla e bilanciarla”.

Il manager austriaco, discutendo sulla differenza fatta da Verstappen al volante delle vettura, ha aggiunto: Quelli (i giri valsi la pole al campione del mondo in carica nelle qualifiche di Spielberg e Spa, ndr) sono stati giri di qualifica speciali per Max. In gara la superiorità è scomparsa. Come la Mercedes all’inizio dell’anno, a volte siamo veloci e a volte lenti a seconda delle condizioni. A volte anche nella stessa gara di Silverstone, dove ha piovuto”.