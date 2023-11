F1 | McLaren, Piastri finisce per prati nelle qualifiche in Brasile

E’ certamente deluso Oscar Piastri per il risultato delle qualifiche in Brasile. La McLaren del giovane pilota sembrava potesse ottenere un buon piazzamento, ma il brutto tempo e il forte vento arrivati sul tracciato di Interlagos a inizio Q3 hanno scombussolato i piani di alcuni, e tra questi c’era anche l’australiano, il quale non è riuscito a tenere il controllo della sua MCL60 prima della salita dei box, andando a finire in testacoda e quindi per prati, rovinando tra l’altro anche il giro di Perez, chiaramente in maniera involontaria. Domenica quindi il buon Oscar dovrà rimontare dalla decima posizione.

“Alla fine mi sono classificato decimo nelle qualifiche di Interlagos – ha detto Piastri. La Q3, ovviamente, non è andata molto bene per noi, specialmente perché la sessione si è conclusa in anticipo per via del maltempo. Non sono sicuro di cosa sia realmente accaduto con quella perdita di aderenza, ma ho faticato molto, ed è un vero peccato perché avevo un gran bel ritmo. Le cose sembravano andare bene fino a quel momento, ma comunque, ci riproveremo già da sabato, vedremo cosa riusciremo a fare nella Sprint Race”.