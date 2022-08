Formula 1 | Mercedes, Hamilton si prende la colpa: “Non l’ho visto, ne pago le conseguenze”

da Spa-Francorchamps, Belgio

E’ durata una manciata di curve la gara di Hamilton in Belgio. Il sette volte campione del mondo della Mercedes ha avuto un incidente spettacolare e fortunatamente senza conseguenze con Alonso. I due ex compagni di squadra e rivali si sono presi a Les Combes, con la W13 dell’inglese che ha rischiato di ribaltarsi addirittura dal posteriore. Fortunatamente tutto è andato per il verso giusto, e Lewis ha anche ammesso di aver chiuso un po’ troppo la porta in faccia al due volte iridato.

“Fernando era nel mio punto cieco, pensavo di aver lasciato più spazio – ha detto Hamilton. E’ stata evidentemente colpa mia e ne pago le conseguenze. Mi dispiace solo per il team, avevamo la possibilità di fare terzo e quarto: la macchina andava bene nei giri di schieramento, era in una buona posizione e la partenza non è stata affatto male. Dopo tre settimane di stop ero impaziente di tornare a correre, quindi è tutto un po’ frustrante, ma va così. Adesso mi concentro esclusivamente sulla prossima gara!”.