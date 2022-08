Formula 1 | Mercedes, Hamilton: “Non siamo veloci e non capisco perché”

da Spa-Francorchamps, Belgio

Lewis Hamilton ha concluso in sesta posizione la prima giornata di prove libere in Belgio. Il sette volte campione del mondo della Mercedes non è propriamente soddisfatto di come siano andate le cose oggi, ma nutre diverse speranze sul fatto che la W13 possa migliorare le sue prestazioni al sabato, un po’ come accaduto in diverse gare nelle ultime settimane. Al contrario però, le sensazioni di guida dell’inglese non sono le stesse di Budapest, quando il suo ritmo era davvero forte.

“Non siamo stati veloci oggi, non so perché – ha detto un rammaricato Hamilton. Forse è a causa della temperatura delle gomme o il carico delle ali, ma può dipendere da tante altre cose. Le condizioni non sono disastrose, siamo solo molto lontani ed è successo già altre volte in questa stagione specialmente al venerdì, poi però le cose migliorano solitamente al sabato, spero che sia così anche qui a Spa. Stasera abbiamo tante cose da fare, analizzeremo i dati per capire come migliorare le prestazioni di questa macchina: qui non ci sono le stesse sensazioni di Budapest nel giro veloce, ma sono comunque speranzoso”.