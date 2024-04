F1 | Sauber, Bottas torna in Q3: “Ci sono buone possibilità di conquistare dei punti”

Shanghai – Risultati altalenanti, ma tutto sommato positivi per la Sauber, che sta disputando – fino ad ora – il miglior weekend dall’inizio della stagione. Valtteri Bottas, nono in griglia per la Sprint, non ha potuto far molto dopo aver riportato dei danni all’ala anteriore nel giro inaugurale della mini gara. La sua rivincita, però, arriva in qualifica dove riesce ad arrivare fino al Q3, per la prima volta quest’anno. Il finlandese scatterà dalla decima casella in griglia per la gara di domani.

Bottas: “Ci sono buone possibilità di conquistare dei punti”

“E’ stata una bella giornata e speriamo di terminare il weekend su questi livelli. Ho fatto una buona partenza nella Sprint, ma sono stato sfortunato nel giro iniziale, in curva sei, mi sono ritrovato chiuso a sandwich riportando danni all’ala anteriore; è stato difficile gestire la gara in quelle condizioni. A parte questo, abbiamo mostrato un buon ritmo, e infatti Zhou è arrivato in top ten, il che è promettente per la gara. In qualifica abbiamo fatto tutto perfettamente: siamo riusciti ad arrivare in Q3, è la prima volta quest’anno. Abbiamo fatto davvero dei grandi progressi durante il weekend: ci siamo avvicinati molto a Nico Hulkenberg in Q3, ci sarà da divertirsi domani e speriamo ci sia molta azione. Credo che ci siano reali possibilità di conquistare dei punti, ma dovremo essere perfetti. Il supporto dalle tribune poi è incredibile. Tutti sono molto motivati e non vediamo l’ora di correre”.

Zhou: “Voglio rendere felici i miei tifosi”

Zhou Guanyu si ferma ad un soffio dalla zona punti nella Sprint Race: l’idolo di casa chiude la mini gara de sabato in nona posizione, mostrando un ottimo passo gara. Peccato per le qualifiche, dove Zhou non riesce a mettere insieme un buon giro e deve accontentarsi della sedicesima posizione.

“Correre su una nuova pista, per la prima volta davanti ai miei tifosi, con un nuovo format, sapevo sarebbe stato complicato, ma direi che è andata bene, anche se la qualifica poteva andar meglio. Credo che abbiamo fatto il massimo nella Sprint: la nona posizione non regala punti, ma ero molto a mio agio e avevamo un gran ritmo. Restare fuori dal Q2 è deludente, ma non è stata una sessione facile: prima sono stato bloccati in curva uno durante il primo tentativo, poi c’è stato un bloccaggio in curva 14 nel mio ultimo tentativo. Ho perso due decimi e mezzo li e, alla fine, ero fuori di sei dcimi. Avevamo il potenziale per arrivare in Q3, ma devi essere perfetto e oggi non ci siamo riusciti. Comunque eravamo molto competitivi specialmente con le medie. Sappiamo che possiamo spingerci al limite e recuperare posizioni in gara: tutto può accadere e ci saranno condizioni simili alla Sprint. Il supporto dei tifosi è incredibile, non ho mai provato nulla del genere prima: voglio renderli felici con un buon risultato”.