Formula 1 | Mercedes, Costa sulle difficoltà alla nuova power unit: “Non è nulla di drammatico”

Nonostante l’allarme lanciato da Toto Wolff, Aldo Costa ha minimizzato le voci che vorrebbero una Mercedes in difficoltà sul fronte motore, sottolineando come le parole rilasciate dal Manager austriaco siano state un pò fraintese. L’Ingegnere parmense, infatti, ha precisato come la Scuderia campione del mondo stia lavorando a un progetto completamente inedito in vista della stagione 2019, aspetto che starebbe richiedendo uno sviluppo supplementare.

Nessuna preoccupazione quindi, ma solo un’analisi approfondita di tutte le novità previste nella power unit della prossima stagione.

Ecco le parole di Aldo Costa: “Penso che le parole di Toto Wolff siano state un pò fraintese. Quando introduci un motore ricco di nuovi concetti devi mettere in conto anche qualche piccolo problema, ma non è nulla di drammatico”.