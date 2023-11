Formula 1 | Mercedes: all-in a Las Vegas dopo il disastro in Brasile

Dopo il disastro del Brasile, ammesso da tutto il team non solo per i risultati in pista ma anche nelle dichiarazioni successive al Gran Premio, la Mercedes è in cerca di riscatto a Las Vegas. I problemi avuti a Interlagos sono da collocare principalmente alla scelta sbagliata dell’assetto in un weekend con la Sprint Race, e questo non ha permesso alle squadre che hanno sbagliato il set-up al venerdì di poter rimediare a dovere. In Nevada la Formula 1 si troverà di fronte a una situazione inedita, visti gli orari e alle temperature molto basse previste nel prossimo weekend americano, ma la squadra di Brackley è decisa a invertire la situazione rispetto alla gara di San Paolo.

“Il weekend del Brasile è stato probabilmente quello più difficile della stagione – ha ammesso Toto Wolff, team principal della Mercedes. Dopo le prestazioni promettenti di Austin e Messico, non abbiamo dato il meglio di noi a Interlagos, lavorando duramente per la decisione sbagliata presa con l’assetto. Capiamo i nostri errori e possiamo spiegare la perdita di prestazioni in pista, questo è l’importante per poter competere al massimo nella lotta al secondo posto costruttori. Nel frattempo ci stiamo preparando per correre in un luogo completamente sconosciuto, lo stiamo facendo al meglio delle nostre possibilità, utilizzando le informazioni limitate di cui disponiamo”.

“Il programma è sfasato rispetto al solito, correremo d notte con temperature ambientali molto basse, così come quelle del tracciato, il quale ha caratteristiche insolite, con molte curve lente ma rettilinei lunghissimi. Sarà uno sforzo immenso anche fuori pista: abbiamo un impressionante programma di accoglienza degli ospiti, incluso il nostro Vegas Club a tre piani vicino alla curva 4. L’interesse dei media sarà alle stelle e vedere le auto sfrecciare lungo la Strip di Las Vegas sarà uno dei momenti più emozionanti della stagione. Gli occhi del mondo sportivo saranno puntati sulla Formula 1 e siamo impazienti di dare vita a uno spettacolo spettacolare. Sarà qualcosa di veramente speciale a cui assistere”.