F1 | GP Miami: Verstappen pigliatutto, sua la pole davanti a Leclerc

Risultati Qualifiche GP Miami – Con la pole position di Max Verstappen si chiude il sabato di azione al Miami International Autodrome. Dopo la Sprint Race che si è disputata oggi pomeriggio ed è stata vinta dall’olandese, i piloti sono tornati in azione per le qualifiche. Il pilota della Red Bull ha conquistato la sesta Pole Position consecutiva da inizio stagione, registrando il suo miglior tempo in 1:27.241.

Bene le Ferrari con il secondo tempo di Charles Leclerc (distaccato di un decimo) a precedere il compagno di squadra, Carlos Sainz. Quarta l’altra Red Bull di Sergio Perez, seguito dalle McLaren di Lando Norris ed Oscar Piastri.

Lieve miglioramento in Mercedes con il settimo e l’ottavo tempo di George Russell e Lewis Hamilton. A chiudere la TOP 10 dei tempi, troviamo un’ottimo Nico Hulkenberg su Haas e la Racing Bulls di Yuki Tsunoda.

GP Miami 2024: Risultati Qualifiche

Appuntamento a domani, ore 22:00 con il Gran Premio di Miami!