F1 | Stroll consapevole di aver perso numerose occasioni in questa prima parte di stagione

F1 Aston Martin Stroll – In una chiacchierata concessa durante l’ultimo Gran Premio d’Italia a Monza, 15° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1, Lance Stroll ha analizzato le sfumature di questo 2023, precisando come l’infortunio di inizio anno, unito a diversi commessi in momenti più o meno opportuni, non gli hanno permesso di massimizzare le proprie performance in questa prima metà di campionato. Una condizione non discutibile che il canadese proverà a riscattare nel rush finale della stagione che partirà la settimana prossima da Singapore, anche per scacciare le tante voci di mercato circolate sul suo futuro, compresa quella del ritiro.

“Abbiamo perso molte grandi occasioni quest’anno, in particolare quando la vettura era competitiva e permetteva di ottenere dei buoni risultati”, ha rivelato il canadese dell’Aston Martin. “In altri fine settimana abbiamo condotto delle buone gare, ma la vettura non era così competitiva da poter ambire al podio. Ad ogni modo che tornerò presto tra i primi tre. Non ho mai dubitato di questo”.