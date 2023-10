Formula 1 | McLaren, Piastri all’esordio assoluto al COTA

E’ un periodo più che positivo quello di Oscar Piastri. Rookie in Formula 1, il giovanissimo pilota della McLaren è reduce da due podi consecutivi, i primi della sua carriera, colti in Giappone e Qatar, e proprio a Losail ha conquistato anche la vittoria della Sprint Race, format che evidentemente lo esalta vedendo anche il secondo posto di Spa appunto nella mini gara del sabato. Per l’australiano sarà la prima volta al COTA, in un tracciato che riprende le caratteristiche di altre piste allo stesso Oscar parecchio congeniali, come Suzuka.

“Il weekend del Qatar è assolutamente da ricordare – ha dichiarato Piastri. Due podi consecutivi e una prima posizione conquistata nella Sprint Race: sono state delle gare fantastiche e non vedo l’ora di vivere il fine settimana del Gran Premio degli Stati Uniti per la prima volta da quando sono in Formula 1. Non ho mai corso al COTA, quindi sono impaziente di sentire l’atmosfera creata dai fan. E’ un tracciato fantastico, con sezioni che ricordano altri circuiti del calendario, e ritroviamo anche il format della Sprint Race, quindi più opportunità di fare punti”.